Rissa in strada all’Osservatorio Astronomico, in 15 picchiano i vigili: 4 feriti La notte gratis dei ricercatori all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si trasforma in un incubo: 4 agenti di Polizia Locale contusi, il più grave ha avuto 25 giorni di prognosi. Il sindacato CSA: “Basta aggressioni”

A cura di Pierluigi Frattasi

La notte gratis dei ricercatori all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte si trasforma in un incubo. Traffico impazzito e agenti di Polizia Locale aggrediti dalla folla inferocita. Prima le minacce da parte di un'automobilista. Poi, in 15, arrivati con gli scooter, picchiano i vigili urbani con calci, pugni e testate. Alla fine il bilancio è pesante, 4 agenti feriti, il più grave con dita spezzate, contusioni al volto e tagli alla fronte, se la caverà con 25 giorni di prognosi. Altri 2 agenti feriti pestati a calci e pugni, con 7 giorni di prognosi, il quarto, colpito con calci alle costole, con 2 giorni di prognosi.

Si tratta dell'ennesima aggressione agli agenti della Polizia Municipale di Napoli avvenuta per futili motivi: un po' di traffico legato a un evento che richiama tante persone – come succede in tutte le città del mondo – si è trasformato in un momento di esasperazione. Così, quella che doveva essere una festa per grandi e piccini, l'apertura al pubblico dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con ingresso libero fino alle 23,00 per ammirare le stelle della via Lattea, si è trasformata in una violenta aggressione ai danni di pubblici ufficiali, che si sarebbero dovuti occupare solo di regolare il traffico.

CSA: “Ennesima aggressione, ora basta”

“Quanto accaduto è inaccettabile – afferma Rocco Notaro, Rsu del sindacato Csa – Purtroppo, gli agenti della Polizia Locale sono ancora una volta vittime di aggressione. In questo caso, 4 agenti sono rimasti feriti nell'espletamento del loro dovere. Purtroppo, quando ci sono eventi che richiamano tante persone, il problema non è più solo di gestione di viabilità, ma diventa anche di ordine pubblico. In questi casi, la Polizia Locale non può essere lasciata sola. Gli agenti, oltre ad essere sotto organico, non sono adeguatamente equipaggiati. Non hanno manganello distanziatore o spray. È necessario un coordinamento anche con le altre forze dell'ordine. L'aggressore, in questo caso, giudicato per direttissima, è stato condannato a 2 anni, pena sospesa, con obbligo di firma e risarcimento danni. Aveva anche violato l'obbligo di dimora. A quando la certezza della pena?”.

L'aggressione agli agenti della Polizia Locale

Ma cosa è accaduto ieri sera? All'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, a Napoli, era stata organizzata una serata con ingresso gratuito e tante attività per grandi e piccini per vedere le stelle e i pianeti. Un evento nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori con il progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II, con la partecipazione degli astronomi di Capodimonte e dell’Unione Astrofili Napoletani.

L'evento ha richiamato moltissime persone. La strada per salire all'Osservatorio è stretta. E si è formato un po' di traffico. Sul posto c'erano tre agenti di pattuglia della Polizia Locale, dell'Unità Operativa Avvocata, che stavano regolando la circolazione. Ma, a causa del grande afflusso di veicoli, si sono create inevitabilmente delle code. Un uomo, ad un certo punto, si è avvicinato per protestare ed avrebbe cominciato ad aggredire gli agenti con minacce e poi spintonandoli. A quel punto, l'uomo, un 50enne napoletano con precedenti, è stato bloccato.

Ma mentre veniva ammanettato sono sopraggiunti altri 8 motorini, con ciascuno due uomini a bordo. Circa una 15ina di persone, a quel punto, avrebbe cominciato ad aggredire gli agenti della Polizia Locale. Nel frattempo è sopraggiunta un'altra pattuglia dell'Unità Operativa di Soccavo. I caschi bianchi sono riusciti a riportare l'ordine, ma 4 agenti su 6 sono rimasti feriti nella colluttazione, e sono stati trasportati poi al Pronto Soccorso del CTO per le cure mediche del caso.

Aggressione all'osservatorio, 4 agenti di Polizia Locale feriti

Un agente dell'Avvocata ha riportato la frattura del mignolo della mano sinistra, contusioni al volto e un taglio sulla fronte. Altri tre agenti sono rimasti contusi. L'uomo che inizialmente aveva dato avvio all'aggressione, intanto, era riuscito a fuggire nel caos, con una manetta ad un solo polso. Mentre tentava di cambiarsi d'abito per andare via su uno scooter, sarebbe stato però riconosciuto da un agente e arrestato. Stamattina si è tenuto il rito per direttissima ed è stato condannato a 2 anni, pena sospesa, con obbligo di firma e risarcimento danni. Aveva anche violato l'obbligo di dimora.