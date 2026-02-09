napoli
Video thumbnail

Rissa a coltellate e lanci di pietre a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti in zona rossa

Rissa a coltellate a piazza Leone, nei pressi di Porta Capuana. Ferito un 29enne. Due arresti da parte dei carabinieri.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
50 CONDIVISIONI
Immagine

Rissa a colpi di machete e lanci di pietre a Porta Capuana. Un uomo di 29 anni è stato accoltellato e trasportato d'urgenza in ospedale con numerose ferite lacero contuse. La violenta rissa è scoppiata ieri pomeriggio, domenica 8 febbraio, nei pressi di piazza Leone ed ha visto come protagonisti tre uomini di origine marocchina, un 26enne, un 31enne e un 29enne, tutti poi risultati irregolari e senza fissa dimora. Una lite furibonda che ha visto da una parte il 26enne e il 31enne, uno dei quali armato di lungo coltello, simile ad un machete o ad una roncola, e dall'altra il 29enne, che è stato assalito dai due e accoltellato più volte. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e al centro della strada, tra auto e scooter che sfrecciavano. La scena agghiacciante è stata ripresa anche da alcuni presenti con i telefonini. Il video è diventato virale sui social. Ripreso anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che l'ha diffuso sui suoi canali. Il 29enne è stato poi soccorso da alcuni presenti che hanno chiamato i carabinieri.

I due aggressori arrestati per tentato omicidio

I militari dell'Arma in tarda serata hanno arrestato i due marocchini di 26 e 31 anni per tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona e del nucleo operativo Stella. I due arrestati, come detto, entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato il connazionale del '97. Anche questo irregolare e senza dimora. I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio. L'episodio è avvenuto nei pressi della Zona Rossa di Porta Capuana istituita dalla Prefettura di Napoli, cioè la zona a controlli rafforzati. "Scene da far west inaccettabili -il commento di un cittadino che ha fatto la segnalazione a Borrelli – servono controlli costanti e pene certe". Mentre il deputato ambientalista ha dichiarato: "Nonostante la zona rossa in zona Porta Capuana, ennesimo atto di violenza non concepibile in una metropoli europea: 2 extracomunitari che accoltellano un loro connazionale, salvato solo dall’intervento di alcuni passanti che vedendo la scena intervengono evitando il peggio. I carabinieri intervenuti hanno preso i due criminali, mentre il terzo viene portato in ospedale con vistose ferite sanguinanti! Non si può più vivere così".

Cronaca
50 CONDIVISIONI
Immagine
Rissa a coltellate a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti nella zona rossa
Il prefetto di Napoli ordina: piazza Bellini e porta Capuana diventano zona rossa sicurezza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views