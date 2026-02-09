Rissa a coltellate e lanci di pietre a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti in zona rossa

Rissa a colpi di machete e lanci di pietre a Porta Capuana. Un uomo di 29 anni è stato accoltellato e trasportato d'urgenza in ospedale con numerose ferite lacero contuse. La violenta rissa è scoppiata ieri pomeriggio, domenica 8 febbraio, nei pressi di piazza Leone ed ha visto come protagonisti tre uomini di origine marocchina, un 26enne, un 31enne e un 29enne, tutti poi risultati irregolari e senza fissa dimora. Una lite furibonda che ha visto da una parte il 26enne e il 31enne, uno dei quali armato di lungo coltello, simile ad un machete o ad una roncola, e dall'altra il 29enne, che è stato assalito dai due e accoltellato più volte. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e al centro della strada, tra auto e scooter che sfrecciavano. La scena agghiacciante è stata ripresa anche da alcuni presenti con i telefonini. Il video è diventato virale sui social. Ripreso anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che l'ha diffuso sui suoi canali. Il 29enne è stato poi soccorso da alcuni presenti che hanno chiamato i carabinieri.

I due aggressori arrestati per tentato omicidio

I militari dell'Arma in tarda serata hanno arrestato i due marocchini di 26 e 31 anni per tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona e del nucleo operativo Stella. I due arrestati, come detto, entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato il connazionale del '97. Anche questo irregolare e senza dimora. I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio. L'episodio è avvenuto nei pressi della Zona Rossa di Porta Capuana istituita dalla Prefettura di Napoli, cioè la zona a controlli rafforzati. "Scene da far west inaccettabili -il commento di un cittadino che ha fatto la segnalazione a Borrelli – servono controlli costanti e pene certe". Mentre il deputato ambientalista ha dichiarato: "Nonostante la zona rossa in zona Porta Capuana, ennesimo atto di violenza non concepibile in una metropoli europea: 2 extracomunitari che accoltellano un loro connazionale, salvato solo dall’intervento di alcuni passanti che vedendo la scena intervengono evitando il peggio. I carabinieri intervenuti hanno preso i due criminali, mentre il terzo viene portato in ospedale con vistose ferite sanguinanti! Non si può più vivere così".