Rifiuta di farsi pulire il parabrezza al semaforo: anziano picchiato con la spazzola dal lavavetri a Napoli È accaduto in via Vespucci, nella zona del Porto di Napoli: l'anziano è stato medicato in ospedale, mentre il lavavetri è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Un anziano picchiato a Napoli per essersi rifiutato di farsi lavare il parabrezza: è accaduto nella zona del Porto, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 23 anni, responsabile dell'aggressione. L'anziano, un uomo di 78 anni, era a bordo della sua auto, fermo al semaforo che sorge all'angolo tra via Vespucci e via Toscano; il 23enne, originario del Ghana, che staziona presso quel semaforo e occasionalmente lava i parabrezza delle vetture ferme in attesa, si avvicina all'auto del 78enne, che nel frattempo sta facendo segno di no con il dito e ha azionato anche i tergicristalli per ribadire il suo diniego. La reazione del lavavetri 23enne, però, è fulminea e inaspettata: il giovane afferra la spazzola e colpisce l'anziano con il manico.

Alla scena assistono alcuni passanti, che allertano subito il 112: sul posto intervengono i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che individuano il 23enne e, dopo un violento tentativo di resistenza, riescono ad arrestarlo: il lavavetri deve rispondere di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; è stato portato in camera di sicurezza. L'anziano è invece stato soccorso e portato nel più vicino ospedale, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 10 giorni.