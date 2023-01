“Rifarò il volto di Massimo Troisi al Rione Sanità, vandalizzarlo un gesto orribile” parla l’artista Mario Schiano L’artista Mario Schiano a Fanpage.it: “In quel vicolo prima si spacciava, ora è rinato con tante attività dando ai ragazzi un’alternativa alla camorra”

Intervista a Mario Schiano artista e fotografo ritrattista

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra l’artista Mario Schiano installa il volto di Troisi al Rione Sanità. A destra l’opera vandalizzata

"Rifarò il volto di Massimo Troisi al Rione Sanità. Distruggerlo è stato un segnale orribile, non solo perché Massimo è un simbolo di Napoli nel mondo, ma soprattutto per i ragazzi del quartiere. In quel vicolo prima si spacciava. Grazie alle associazioni, invece, adesso fanno teatro e attività culturali e hanno un'alternativa alla camorra. Il dipinto sarà pronto, spero, per metà febbraio e vogliamo aggiungere anche una seconda opera dedicata ad un altro personaggio illustre napoletano". A parlare a Fanpage.it è Mario Schiano, l'artista che ha realizzato l'opera dedicata al grande attore Massimo Troisi, installata in via Montesilvano, nel cuore del Rione Sanità e vandalizzata ieri.

Quel vicolo, prima abbandonato al degrado, negli ultimi anni è rinato grazie alle associazioni e ad un progetto anticamorra. La “Opportunity” onlus ha preso in gestione un bene confiscato e ne ha fatto la sede per le associazioni, come Putéca Celidònia, che svolgono attività culturali e ricreative rivolte soprattutto ai giovani. Quella stradina oggi è stata ribattezzata Il Vicolo della Cultura, e attira nel quartiere tantissimi turisti ogni giorno. Ad arricchire il vicolo ci sono quattro opere realizzate da Mario Schiano, raffiguranti i volti di Totò, Eduardo, Sophia Loren e appunto Massimo Troisi, quest'ultimo vandalizzato ieri.

Schiano, artista poliedrico e fotografo ritrattista, realizza opere su legno e ha già realizzato il Bud Spencer ai Quartieri Spagnoli e Gennarino Capuozzo, il bimbo eroe delle Quattro Giornate di Napoli, a vico Maiorani. Nella maggior parte dei casi, lo sfondo ricalca quello della parete dell'edificio e sembra che il personaggio ritratto esca dal muro.

Mario, avete deciso di rifare il ritratto di Massimo Troisi al Rione Sanità?

Sì, lo rifaremo così com'era, anzi lavorerò a due opere. Il ritratto di Massimo sarà pronto per metà febbraio. L'altro personaggio lo decideremo assieme.

Cosa le ha dato più dolore dell'atto vandalico?

Mi ha molto ferito quell'atto vandalico, non solo perché va a distruggere ore di lavoro per realizzare quell'opera, fatta tutta a mano, pennellata per pennellata. Ma anche perché è un brutto segnale, soprattutto per i giovani. Perché colpisce una figura simbolo, bella e amata di Napoli, come Massimo Troisi, e perché si vuole uccidere la speranza. Ma la speranza non muore mai.

Voi non vi arrendete?

No. Quel vicolo è rinato grazie alle associazioni che fanno attività di teatro e cultura per i ragazzi che adesso hanno un'alternativa. Non sarebbe giusto arrendersi, soprattutto per loro. Rifaremo l'opera dedicata a Massimo. Questa è la volontà anche dell'associazione che l'ha commissionata. E aggiungeremo anche una nuova opera dedicata ad un altro personaggio di Napoli, che decideremo assieme nei prossimi giorni.