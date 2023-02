Trasporto pubblico a Napoli

Riaperta la Galleria Vittoria in anticipo di un giorno: era chiusa da martedì La Galleria Vittoria chiusa da ieri doveva riaprire giovedì mattina, ma il Comune ha anticipato la conclusione dei lavori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaperta con un giorno di anticipo la Galleria Vittoria chiusa su entrambe le corsie da ieri, martedì 31 gennaio, per consentire i lavori di smontaggio delle impalcature sulle facciate laterali. Il tunnel avrebbe dovuto riaprire i battenti domani, giovedì 2 febbraio 2023, ma il Comune ha anticipato la conclusione dei lavori.

Palazzo San Giacomo aveva predisposto anche un apposito piano traffico, con le strade alternative, con l'inversione del senso di marcia in via Chiatamone, il senso unico a scendere in via Santa Lucia e la circolazione dirottata sul Lungomare di via Partenope. Il dispositivo di circolazione, secondo l'assessore alla viabilità, Edoardo Cosenza, "si è dimostrato adeguato".

Cosenza: "Liberata importante arteria viaria"

La Galleria della Vittoria, quindi, ha riaperto al traffico oggi pomeriggio. “È stata appena riaperta al traffico la Galleria Vittoria – scrive l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, in una nota – L’anticipo sulla riapertura prevista per domani mattina è molto importante perché la Galleria Vittoria è un mezzo di collegamento strategico soprattutto nella direzione da Via Acton a Piazza Vittoria mentre nelle ore della mattinata l’apertura di via Partenope si è dimostrata adeguata. Grazie ad un intenso lavoro dei dirigenti del Comune e dell’impresa impegnata a smontare i ponteggi, è stato possibile anticipare la riapertura e quindi almeno questo problema di viabilità è stato risolto”.