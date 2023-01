Trasporto pubblico a Napoli

Quando riapre la Galleria Vittoria a Napoli chiusa per lavori La Galleria della Vittoria di Napoli chiude per lavori di manutenzione. La data di riapertura e le modifiche alla circolazione del traffico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Galleria della Vittoria di Napoli è chiusa da oggi, 31 gennaio 2023, per lavori. Il Comune ha predisposto un piano traffico alternativo, con modifiche alla viabilità. Tra le novità, il passaggio delle auto sul Lungomare di via Partenope, l'inversione del senso di marcia su via Chiatamone e il senso unico in via Santa Lucia. Si parte dalle ore 6 di oggi martedì 31 gennaio: la riapertura della galleria è prevista per le ore 6 di giovedì 2 febbraio. Possibili disagi per gli automobilisti. La circolazione sarà interrotta in entrambi i sensi di marcia all'interno del tunnel, per consentire la rimozione delle impalcature che attualmente si trovano all'esterno. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che si concentrerà nelle strade esterne e verso il Lungomare.

La riapertura della Galleria Vittoria avvenuta domenica 19 dicembre 2021.

Il piano traffico del Comune: auto sul Lungomare

Disagi dunque in vista per gli automobilisti: il Comune di Napoli, considerata l’importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta, ha varato comunque un piano traffico per i tre giorni di chiusura della Galleria della Vittoria, per cercare di limitarli al minimo. Queste le modifiche alla circolazione previste da Palazzo San Giacomo: