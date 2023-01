Napoli, la Galleria Vittoria chiude due giorni per lavori: piano traffico alternativo Dalle ore 6 del 31 gennaio alle ore 6 del 2 febbraio la Galleria Vittoria sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire la rimozione delle impalcature esterne.

A cura di Valerio Papadia

Si preannunciano due giorni di disagi per gli automobilisti napoletani, dal momento che, per due intere giornate, la Galleria Vittoria rimarrà chiusa a causa di alcuni lavori necessari. A partire, infatti, dalle ore 6 di martedì 31 gennaio e fino alle ore 6 di giovedì 2 febbraio, sarà interrotta la circolazione automobilistica in entrambi i sensi di marcia: per due giorni, dunque, i veicoli non potranno transitare nel tunnel – solitamente molto trafficato – che collega la zona di piazza Vittoria a quella di via Acton e del Porto. La chiusura della galleria si renderà necessaria per consentire la rimozione delle impalcature che attualmente si trovano all'esterno.

Chiusa la Galleria Vittoria: il piano traffico alternativo

Per l'importanza strategica della Galleria Vittoria, il Comune di Napoli ha istituito, nei due giorni di chiusura, un apposito piano traffico per agevolare la viabilità cittadina.