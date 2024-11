Il piccolo Ethan riabbraccia la mamma: consegnato il bimbo di 6 mesi portato via dal papà in America

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Il piccolo Ethan ha riabbracciato oggi la mamma. Il bimbo portato via da di 6 mesi portato via dal papà americano negli Stati Uniti è tornato tra le braccia di Claudia Ciampa. Questa mattina, giovedì 21 novembre 2024, le autorità della California hanno consegnato il piccolo alla madre originaria di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La donna aveva denunciato la scomparsa del suo figlioletto durante una vacanza in Puglia, il 30 agosto scorso. La storia della mamma della costiera sorrentina ha sconvolto tutta l'Italia ed è stata al centro anche di trasmissioni Tv, come la Vita in diretta. La donna si era rivolta anche a Papa Francesco e alle autorità italiane per ritrovare il suo bimbo. Per una soluzione della vicenda si era attivato anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani.

L'annuncio del Ministero degli Esteri italiano: "Ha riabbracciato la mamma"

L'annuncio del sospirato abbraccio è stato dato questa mattina proprio dalla Farnesina: "Il bimbo è nelle braccia della madre!", il messaggio ricevuto dal Ministero degli Esteri dalla console d'Italia a Los Angeles. Il bimbo è stato temporaneamente consegnato alla madre. Il ministero degli Esteri ha confermato la vicenda. Il bimbo sta bene e ha potuto riabbracciare la mamma italiana dopo 3 mesi. Il piccolo era stato individuato due giorni fa in California, Stato della costa orientale statunitense, dalle autorità americane.

Il giudice, ieri sera, aveva deciso l'affido temporaneo e la signora Ciampa si era immediatamente recata negli Stati Uniti per rivedere il suo bambino. La donna è arrivata negli Usa nella tarda serata di ieri. La vicenda però non è ancora conclusa. È in corso un percorso giudiziario che vede contrapposti i due genitori, la mamma Claudia Ciampa, e il papà del piccolo, che aveva portato il figlio in California.

Il bimbo, appena ritrovato, è stato affidato ai servizi sociali. Il giudice ieri ha deciso per l'affido temporaneo alla madre. Un secondo giudice dovrà stabilire l'eventuale applicazione della convezione internazionale dell'Aia e a chi spetterà la custodia definitiva del bimbo. Fino a quel momento, il padre potrà vederlo solo durante incontri protetti. Il percorso giudiziario potrebbe essere più lungo, nel caso in cui dovesse essere interessata anche la giustizia federale.