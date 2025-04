Lucia Iervolino, morta ustionata nel Napoletano: ipotesi suicidio, le indagini vanno avanti

video suggerito

Vanno avanti le indagini sul decesso di Lucia Iervolino, la donna di 30 anni di Ottaviano, nella provincia di Napoli, morta ieri all'ospedale Cardarelli con gravi ustioni sul corpo. Nonostante le modalità cruente del decesso, gli inquirenti – sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola – propendono sempre di più verso l'ipotesi suicidio, escludendo dunque si sia trattato di un femminicidio. Nella giornata di ieri, il marito di Lucia Iervolino è stato lungamente ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti: stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, sarebbe stato l'uomo, che si trovava in casa al momento della tragedia, a trovare la moglie in bagno e ad allertare i soccorsi.

Lucia Iervolino, ustionata in casa e morta in ospedale

Nella mattinata di ieri, martedì 1° aprile, Lucia Iervolino è stata soccorsa in casa, in via Ferrovie dello Stato a Ottaviano, dal 118 e trasportata d'urgenza al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e, infatti, poco dopo l'arrivo in ospedale la 30enne è purtroppo deceduta. La donna era presidentessa dell'associazione Soccorso San Gennaro, che fornisce ambulanze e auto mediche anche al 118 e all'Asl.

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Ottaviano, giunti in ospedale, hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto; come detto, il marito della donna è stato ascoltato a lungo ma, allo stato attuale, gli inquirenti tenderebbero ad escludere l'ipotesi del femminicidio, propendendo per quella del suicidio. A ogni modo, le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto a Lucia Iervolino.