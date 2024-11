video suggerito

Ritrovato in California Ethan, bambino di Sorrento portato via dal padre: sarà affidato alla mamma Le autorità statunitensi hanno individuato Ethan, bimbo di 7 anni di Piano di Sorrento, in California: preso in custodia, il piccolo sarà affidato alla mamma, Claudia Ciampa, che nei giorni scorsi aveva denunciato la scomparsa del bimbo, portato via negli Usa dal papà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan

Dopo mesi di appelli e indagini, si conclude, almeno per il momento, la vicenda legata al piccolo Ethan, bimbo di 7 anni di Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli, la cui madre, Claudia Ciampa, ne aveva denunciato la scomparsa, asserendo che il piccolo fosse stato portato via dal padre negli Stati Uniti. E proprio negli USA, precisamente in California, le autorità locali hanno trovato Ethan che, preso in custodia, sarà affidato alla madre, come disposto da un provvedimento d'urgenza da un giudice; Claudia Ciampa, dunque, nelle prossime ore arriverà a Los Angeles. Ai sensi della Convenzione dell'Aja, poi, nei prossimi giorni ci sarà un'altra udienza per discutere del rimpatrio in Italia del bambino.

A riferire la notizia è stato l'avvocato Gian Ettore Gassani, legale di Claudia Ciampa. "Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un'intera nazione. Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all'attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo".

Claudia Ciampa, disperata, nei mesi passati si è rivolta alle istituzioni italiane, arrivando persino a indirizzare una lettera a Papa Francesco. "Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il ministro Antonio Tajani e il ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un'impresa che sembrava disperata. Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento" ha detto ancora l'avvocato Gassani.