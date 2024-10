video suggerito

Bimbo portato via dal padre a Piano di Sorrento, perquisizioni in California e Arizona La Polizia Usa è intervenuta sulla vicenda del piccolo Ethan, residente a Piano di Sorrento (Napoli), che, secondo la denuncia della madre, sarebbe stato portato in America dal padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Ciampa, la mamma del piccolo Ethan

La polizia statunitense si sta interessando del caso del piccolo Ethan, il bambino di sette mesi che, secondo il racconto della madre, Claudia Ciampa, sarebbe stato sottratto e portato in America con l'inganno dal padre durante una vacanza in Puglia: gli agenti stanno perquisendo e ispezionando i luoghi in cui il bimbo potrebbe trovarsi, in California e in Arizona. Il piccolo, nato a Cincinnati, è residente a Piano di Sorrento e ha quindi la doppia cittadinanza. Nei giorni scorsi la madre si era rivolta alle Istituzioni e aveva lanciato un appello anche al Papa; precedentemente nel comune del Napoletano dove risiede c'era stata una fiaccolata a cui avevano preso parte i sindaci dell'area.

Il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto alle autorità consolari italiane negli Usa il massimo impegno sul caso. L'addetto di polizia dell'ambasciata di Washington avrebbe quindi segnalato la vicenda attraverso i canali Interpol, segnalando la necessità di localizzare il bambino quanto prima; le generalità del bambino sarebbero state inserite nei sistemi di ricerca interno e di frontiera.

Nella lettera inviata al Ministro, Claudia Ciampa aveva spiegato che l'ex compagno aveva portato via il bambino e che da 40 giorni non sa dove si trovi; il padre effettuerebbe al massimo una videochiamata al giorno in cui le farebbe vedere il piccolo, ma senza dare indicazioni sul luogo in cui è stato portato. La donna è assistita dall'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione avvocati matrimonialisti, che in più occasioni, anche tramite appelli in tv, ha cercato di convincere il padre a tornare sui suoi passi, e ha chiesto l'intervento della Farnesina sulla vicenda.