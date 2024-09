“Mio figlio portato via dal padre”: la denuncia di una donna a Piano di Sorrento, venerdì fiaccolata con i sindaci

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Non sa che fine abbia fatto suo figlio, Ethan, un bambino di soli 7 mesi che lo scorso 30 agosto sarebbe stato portato via dal padre: questa la denuncia di Claudia Ciampa, una donna di Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli. E proprio per rivolgere un appello al padre del piccolo, che potrebbe averlo portato negli Stati Uniti, venerdì 27 settembre, proprio da Piano di Sorrento, partirà "Forte e chiaro", una fiaccolata alla quale parteciperanno tutti i sindaci della Penisola Sorrentina, da Vico Equense a Massa Lubrense. Il giorno del 27 settembre non è stato scelto a caso, visto che si festeggia San Michele Arcangelo, patrono di Piano di Sorrento e protettore dei bambini; il corteo partirà proprio dalla Basilica di San Michele alle 20.30 e terminerà in piazza Cota.

"Nel giorno in cui chiediamo la protezione del nostro Santo patrono sui più piccoli – ha spiegato Claudia Ciampa – abbiamo organizzato questa fiaccolata per sensibilizzare le coscienze sulla vicenda del mio piccolo Ethan, che in questo momento così delicato ha bisogno di protezione come non mai. Voglio ringraziare il parroco e tutte le amministrazioni comunali della penisola, a partire dai sindaci, che hanno subito raccolto l'invito dimostrandomi immediata vicinanza. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare di nuovo la mia comunità che mi sta mostrando sostegno in tutti i modi e che ha già gremito domenica sera la Basilica di San Michele. Aspetto tutti venerdì sera per marciare insieme e portare con me un segno di luce e di speranza che serva a illuminare cuore e menti di quanti possono collaborare a risolvere questo dramma".