Bimbo portato via dal padre, la mamma di Piano di Sorrento ricevuta al Ministero degli Esteri La mamma del bimbo di 6 mesi portato via dal papà in America ricevuta alla Farnesina col suo avvocato: “Hanno preso a cuore la mia vicenda” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da la Vita in Diretta

È stata ricevuta al ministero degli Esteri, Claudia Ciampa, la mamma del bimbo di 6 mesi italoamericano che la donna ha denunciato esserle stato portato via dal padre americano il 30 agosto scorso durante una vacanza in Puglia. La storia della mamma di Piano di Sorrento ha sconvolto tutta l'Italia ed è stata al centro anche di trasmissioni Tv, come la Vita in diretta. "Mi hanno assicurato che le istituzioni sono al lavoro e che il ministro Antonio Tajani ha preso molto a cuore la vicenda di mio figlio", ha detto la donna, al termine dell'incontro alla Farnesina.

L'ipotesi: "Affido al 50%"

Nella mattinata Ciampa, accompagnata dal suo avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione Avvocati matrimonialisti italiani, ha avuto un incontro a Roma, alla Farnesina, nel corso del quale hanno appreso che i ministeri degli Esteri, dell'Interno e della Giustizia sono al lavoro insieme per risolvere il caso del figlio. "Siamo soddisfatti dell'incontro di oggi – ha spiegato Gassani – perché non era scontato essere ricevuti dal ministero, visto il grande numero di casi di sottrazione di minore di cui si occupano. Ciò vuol dire che la vicenda rappresenta un caso emblematico e molto delicato per cui politica, diplomazia, istituzioni devono cooperare tutti insieme nell'interesse del minore. Siamo anche al lavoro per poter trovare un accordo col padre, affinché prevalga la ragionevolezza e si possa arrivare ad un affido condiviso al 50%".

Vertice alla Farnesina sui minori contesi

Ieri si era svolta una riunione sui Minori contesi del ministero degli Esteri, un ente che dal 2009 coordina l'azione di Governo in una materia complessa come quella del bambini che sono portati via in modo illecito all'esterno dei confini nazionali. La Farnesina ha comunicato che sono stati segnalati, da inizio 2024, ben 107 nuovi casi di sottrazione, per un totale di 527 casi trattati. "Il gruppo di lavoro – si legge nel comunicato ministeriale – si è concentrato sui casi di maggiore criticità, tra cui la vicenda di un minore italo-americano che, a soli 6 mesi, è stato condotto negli Stati Uniti e risulta tuttora irreperibile".