video suggerito

Bimbo portato via dal padre, la mamma a La Vita in Diretta: “Ha chiamato ma ha richiuso subito” La mamma Claudia Ciampa a La Vita in Diretta: “Voglio rivedere mio figlio, qualcuno mi aiuti”. La nonna: “Non dormiamo più” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

La mamma del bimbo Claudia Ciampa a La Vita in Diretta su Rai Uno

“È assurdo e paradossale che lui stia a controllare me. Io gli chiedo costantemente notizie del bimbo e non mi dice nulla”. Sono le parole di Claudia Ciampa, la mamma del bimbo di 7 mesi portato via dal padre americano senza il consenso della donna, alla puntata de La Vita in Diretta, su Rai Uno, di oggi 9 settembre 2024. Poco prima della trasmissione, come raccontato durante la puntata, sarebbe arrivata una nuova videochiamata del padre. Un 50enne americano, con il quale la donna ha avuto una relazione di 2 anni dalla quale è nato il piccolo.

Sullo schermo sarebbe apparso il bimbo. Avrebbe parlato solo la mamma, mentre l'uomo subito dopo avrebbe spento il telefono e sarebbe arrivato un messaggio con la scritta in inglese: “Ho sentito rumori accanto a te” e “perché hai il lucidalabbra?”, come riportato durante la trasmissione, alla quale ha preso parte anche la nonna Luciana.

La donna vive a Piano di Sorrento, nella penisola sorrentina, in provincia di Napoli. Alcuni giorni fa, il figlioletto di 7 mesi le sarebbe stato sottratto dal padre. Claudia si è rivolta al Governo e avrebbe chiesto aiuto anche a Papa Francesco per ritrovare suo figlio. Il timore è che il piccolo possa trovarsi negli Stati Uniti d'America, Paese del quale è originario il padre.

Leggi anche Bimbo mostra la mamma morta in videochiamata: così è stato scoperto il femminicidio nel Casertano

Le indagini della polizia americana

“Abbiamo avuto informazioni che il ministro degli Esteri Tajani e la Farnesina sono attivi e hanno preso a cuore il caso e ringrazio di cuore questo importantissimo aiuto di cui ho necessità – ha raccontato la donna ai microfoni di Rai Uno – La polizia americana, dopo che il ministro Tajani ha sensibilizzato Ambasciata e Consolati, sta cercando il bimbo sottrattole dell'ex compagno. Un'altra persona mi ha confermato che la polizia era stata a casa di un fratello”.

Ma se il bimbo si trovi effettivamente negli Stati Uniti, al momento, “non ho la certezza – spiega la donna – Ma immagino che da americano si senta più tutelato in America”.

Da quando si sono separati la mamma ha avuto a disposizione con il piccolo solo i pochi istanti delle videochiamate. “Può capitare che lo senta per pochi minuti, una volta una mezz'ora”. L'ultima chiamata nella serata di ieri: “Ha sentito qualche rumore intorno a me e si è raccomandato che non registrassi la videochiamata – ha detto la donna a La Vita in Diretta – Io gli ho mostrato che nella stanza non c'era nessuno. Gli ho chiesto fammi vedere tu dove sei, ma non mi ha fatto vedere”.

“Credo che sia informato di tutto – ha concluso la donna – Pochissimi giorni fa ho sentito il suo migliore amico, mi ha detto che la polizia lo aveva cercato nel suo appartamento in America, ma non lo aveva trovato e si sono sentiti telefonicamente”.

La nonna: "Non dormiamo più"

Addolorata anche la nonna Luciana che a Rai Uno ha detto: “Ha preso il bimbo, è scappato via. Non lo fa più vedere. Deve tornare al più presto. Non ce la facciamo più ad aspettare. Di notte non dormiamo, di giorno siamo sempre in attesa di una telefonata, ma non succede niente”.