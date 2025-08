Restate a Napoli 2025 dal 10 al 16 agosto in piazza del Plebiscito: il programma completo e come prenotare

Quinta edizione per Restate a Napoli, rassegna teatrale e musicale curata dal direttore artistico Lello Arena. Dal 10 al 16 agosto piazza del Plebiscito ospiterà 21 spettacoli ad ingresso gratuito su prenotazione. Il programma completo diviso per date e il link per prenotarsi sulla piattaforma Etes.

Aurora Leone e Massimiliano Gallo

La quinta edizione di Restate a Napoli ancora una volta con la direzione artistica di Lello Arena torna a intrattenere il pubblico che deciderà di trascorrere a Napoli la settimana di Ferragosto. Le date di Restate a Napoli: dal 10 al 16 agosto piazza del Plebiscito ospiterà 21 spettacoli ad ingresso gratuito su prenotazione sito ETES. Il programma prevede spettacoli teatrali e musicali, con nomi di artisti del calibro di Aurora Leone, Massimiliano Gallo, Paolo Caiazzo e Gino Rivieccio. Si esibiscono in performance live anche Walter Ricci, Peppe Servillo e Dario Sansone.

Conduttori delle serate: Ludovica Artel, giovane e promettente attrice comica napoletana, e Gli Ancora No. In scena anche sette spettacoli dei 60 allievi dell’Accademia C.I.O.E.’, il nuovo talent di RaiPlay finanziato dal Comune di Napoli e voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi.

Come prenotare i biglietti gratuiti di Restate a Napoli 2025

Per partecipare alla rassegna Restate a Napoli 2025 è necessaria la prenotazione. Dal giorno 6 agosto (ore 15:58 – i numeri che Massimo Troisi e Lello Arena chiedevano a San Gennaro) gli utenti potranno prenotare i loro biglietti con posti a sedere attraverso la piattaforma ETES.

Il Sindaco Manfredi: "Napoli in agosto è una città viva in cerca di bellezza"

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato in conferenza stampa l’importanza di questa iniziativa: "Napoli in agosto è una città viva, piena di turisti e cittadini che cercano occasioni di incontro e bellezza. Con ‘Restate a Napoli' vogliamo offrire non solo spettacolo, ma anche un messaggio di condivisione e identità culturale". La scelta di Piazza del Plebiscito non è casuale: è un invito a riappropriarsi della città, a viverla in modo diverso, sfruttando le occasioni che puntano su proposte artistiche e culturali che valorizzino gli spazi comuni della città.

Il programma completo di Restate a Napoli 2025

10 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto dei Napocalisse

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di danza e arti performative

a seguire in scena AURORA LEONE



11 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto dei Dint’e Vicoli e sta Città

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di danza e arti performative

a seguire in scena GINO RIVIECCIO

12 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto di Francesco Forni

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di recitazione

a seguire in scena MASSIMILIANO GALLO

13 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto dei Radice

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di recitazione

a seguire in scena PAOLO CAIAZZO

14 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto di La Solitude

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di musica e canto

a seguire in scena WALTER RICCI

15 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto degli Human Tapes

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di musica e canto

a seguire in scena PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET

16 agosto

ore 19:30 Spettacoli Partenopei con il concerto dei Novaffair

ore 21:00 Spettacoli serali:

Pre show C.I.O.E’ – Performance di musica e canto

a seguire in scena DARIO SANSONE ENSEMBLE in Santo Sud

Special guest: Seb Martel