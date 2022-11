Resta chiuso il Museo di Capodimonte dopo la caduta di un pezzo di piperno dalla balconata Il Museo di Capodimonte resta chiuso per “ulteriori verifiche” e messa in sicurezza dopo la caduta di un frammento di piperno avvenuta venerdì scorso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta chiuso il Museo di Capodimonte, dopo la caduta di un pezzo di piperno dalla balconata al primo piano, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 18 novembre. Il frammento è caduto sul prato senza causare ulteriori danni a cose o persone, ma in via precauzionale il museo resterà ancora chiuso per completare le verifiche del caso e mettere in sicurezza la struttura, anche a fronte della nuova allerta meteo prevista per domani su tutta la Campania.

Prorogata la chiusura per ulteriori verifiche

In particolare, il timore è per le forti raffiche di libeccio che soffieranno in città, tanto da far temere altre mareggiate come quella vista nel dicembre 2020 sul Lungomare partenopeo. La chiusura riguarderà l'intera settimana, ma non è escluso che possa prorogarsi in caso di peggioramento del meteo nei prossimi giorni. Tuttavia, per chi avesse già acquistato il biglietto online, si potrà inviare una mail a prenotazioni@coopculture.it per richiedere il rimborso.

Bellenger: "Chiediamo ancora qualche giorno di pazienza"

"Capodimonte è e deve rimanere un paradiso di bellezza e di serenità per i nostri visitatori, ai quali chiediamo qualche giorno di pazienza prima di poter tornare a frequentare il museo", ha spiegato il direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger, "Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza tutti gli accessi ma intanto, a partire da mercoledì 23 novembre 2022 saranno aperti gratuitamente nel Real Bosco, e tutti i giorni, la Chiesa di San Gennaro con il nuovo decoro realizzato da Santiago Calatrava, e il Cellaio con la mostra su Salvatore Emblema, dalle ore 9 alle 16:30", ha aggiunto ancora Bellenger.