Si stacca un pezzo di pietra dal balcone della Reggia di Capodimonte, Museo chiuso due giorni Chiusura di Museo e Real Bosco di Capodimonte nel weekend 19-20 novembre 2022 a causa di allerta meteo e del distacco di pezzi di piperno da un balcone.

A cura di Redazione Napoli

Il maltempo di questi giorni, con forti raffiche di vento, ha colpito anche gli edifici. Nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022 è caduto all’improvviso un pezzo in piperno da un balcone della Reggia di Capodimonte.

A darne notizia è la direzione del parco che spiega: «Il frammento è atterrato sul prato, in una zona non accessibile al pubblico, scalfendo solo l’erba. Ma la sicurezza – continua la nota – non è mai eccessiva».

Perciò, in via preventiva, per consentire tutte le verifiche ritenute utili a una serena fruizione del museo da parte del pubblico e, in particolare, le indagini tecniche complessive su tutti i balconi dell’edificio, il Dipartimento di architettura e la Direzione hanno deciso la chiusura, in via precauzionale, del Museo nei giorni di sabato 19 e domenica 20 novembre 2022.

Inoltre, per la giornata di oggi, sabato 19 novembre 2022 a seguito dell'avviso di allerta meteo di colore arancione diramato dalla Protezione civile regionale, resterà chiuso anche il Real Bosco.

In mattinata un altro cedimento segnalato a Napoli, ha riguardato il palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia: pezzi di pietra si sono staccati alla facciata rovinando a terra. Anche in questo caso, fortunatamente, nessun ferito.