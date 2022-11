Crollo al Palazzo della Regione Campania, cadono pezzi di pietra dalla facciata Pesanti pezzi di pietra si staccano dalla facciata del palazzo della Regione Campania su via Santa Lucia e franano a terra. Nessun ferito.

A cura di Redazione Napoli

Si è verificato stamane una caduta di pietrisco dalla facciata del Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania. La caduta di pietre e intonaco, rovinate a terra dal secondo piano, non ha fortunatamente ferito nessuno.

Il cedimento è con tutta probabilità conseguenza del maltempo che si è abbattuto nella notte su Napoli con raffiche di vento che evidentemente hanno indebolito una facciata già pericolante in alcuni punti.

Il palazzo della Regione Campania, infatti, sia dal lato di via Santa Lucia che da quello di via Generale Orsini è massicciamente imbardato di teli anti-cedimento di sicurezza, fissati su finestre, cornicioni e fregi che col tempo e senza manutenzione sono diventati a rischio.

Subito dopo il cedimento un inserviente della Regione Campania ha "ramazzato" la sede stradale tentando di spostare i massi e le polveri rovinate a terra.

Proprio in queste ore, in un altro punto della città, ovvero alla Reggia di Capodimonte, il cedimento di alcuni elementi di piperno di un balcone, ha determinato la chiusura per due giorni del sito museale per motivi di sicurezza.