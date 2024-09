Bevande alcoliche a minorenni, chiuso per tre giorni un bar nel Napoletano

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bar di Forio d'Ischia è stato chiuso per tre giorni dal Questore di Napoli, su proposta della locale compagnia dei carabinieri, dopo essere stato scoperto mentre dava da bere alcolici a minorenni in due occasioni diversi. I fatti risalgono a luglio ed agosto, ma la sanzione che sospende l'attività per tre giorni è arrivata solo in queste ore.

Nel dettaglio, lo scorso 11 luglio i militari dell'Arma avevano notato alcune ragazzine, visibilmente minorenni, mentre bevevano bevande alcoliche ai tavolini del locale: da un breve controllo, era emerso che le giovani avessero acquistato quelle bevande da un dipendente senza che venisse chiesto loro un documento e nonostante fossero evidentemente minori a giudicare dai loro tratti somatici. In una seconda occasione, lo scorso 9 agosto, erano stati trovati altri quattro giovanissimi, sempre palesemente minorenni e tutti con bevande alcoliche acquistate senza che fossero chiesti loro i documenti. E così, dopo le segnalazioni dei carabinieri alla Questura di Napoli, oggi è arrivata la decisione di sospendere per tre giorni l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti del bar, al fine, si legge nella nota della Questura, di "Scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".