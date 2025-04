video suggerito

Si presentano a casa di una donna, la massacrano di botte e la rapinano: tre uomini arrestati nel Napoletano I tre sono stati arrestati a Caivano questa mattina dai carabinieri; i fatti, invece, si sono svolti lo scorso mese di febbraio a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Tre uomini sono stati arrestati questa mattina a Caivano, nella provincia di Napoli, dai carabinieri della locale compagnia: l'accusa è quella di rapina aggravata nei confronti di una donna cubana, avvenuta lo scorso 12 febbraio in casa della donna, a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei militari dell'Arma, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, il 12 febbraio di quest'anno i tre arrestati avrebbero contattato la vittima per concordare un rapporto sessuale. Una volta a casa della donna, però, i tre uomini l'hanno massacrata di botte, colpendola violentemente con calci e ginocchiate, per poi afferrarla per i capelli, immobilizzarla e tapparle la bocca.

Contestualmente alle crudeli violenze fisiche, i tre soggetti si sono appropriati di 300 euro nelle disponibilità della donna, per poi darsi alla fuga. Le indagini dei militari dell'Arma, scattate subito dopo la violenta aggressione, sfociata in rapina, hanno permesso di identificare i tre soggetti, destinatari oggi di ordinanze di custodia cautelare: raggiunti dai carabinieri e arrestati per rapina aggravata, infatti, per i tre uomini si sono aperte le porte del carcere.