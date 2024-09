video suggerito

Incidente in via Tasso a Napoli, strada chiusa: due le auto coinvolte Chiusa al traffico via Tasso a Napoli dopo un incidente tra due automobili: una delle due portata via da un carro attrezzi. Sul posto la Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Fanpage.it

Un incidente tra due automobili ha portato alla temporanea chiusura di Via Torquato Tasso a Napoli, in attesa degli accertamenti di rito. Non è chiara, infatti, l'esatta dinamica dell'incidente, che sarebbe accaduto, stando alle primissime ricostruzioni tra due vetture, una delle quali è stata poi rimossa da un carro perché non marciante. Polizia Locale sul posto per i rilievi del caso, ma nel frattempo la strada, che collega la zona della Riviera di Chiaia e di Mergellina con la collina di Posillipo.

Non ci sarebbero feriti, ma l'incidente ha "attratto" molti passanti, fermatisi a vedere cosa stesse accadendo. Troppo presto per capire cause e responsabilità: la Polizia Locale sta raccogliendo tutto ciò che serve per chiarire l'esatta dinamica del tutto, e non è escluso che possano essere raccolte anche le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La strada è stata nel frattempo chiusa al traffico veicolare, in attesa che terminino i rilievi. Le auto incidentate sono state messe in sicurezza: una delle due, non marciante, è stata rimossa con un carro attrezzi.