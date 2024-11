video suggerito

Resta chiusa la Funicolare di Montesanto: doveva riaprire oggi, manca l’autorizzazione La Funicolare di Montesanto doveva riaprire oggi. Ma è ancora chiusa. Ecco il motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Resta chiusa la Funicolare di Montesanto, offlimits al pubblico da mercoledì scorso, 20 novembre, per i lavori di sostituzione della fune. L'impianto a fune avrebbe dovuto riaprire oggi, martedì 26 novembre, dopo una nuova proroga di tre giorni allo stop arrivata venerdì. Ma i battenti delle stazioni sono rimasti chiusi. Qual è il motivo? I lavori di manutenzione sono terminati, a quanto apprende Fanpage.it, ma manca l'autorizzazione per la circolazione dell'Ansfisa – l'agenzia nazionale per la sicurezza sui trasporti che ha sostituito l'Ustiff del Ministero dei Trasporti. L'Anm ha annunciato che "FunicolareMontesanto: dalle ore 7.00 resta temporaneamente chiusa. Seguiranno aggiornamenti.Ci scusiamo per il disagio".

La Funicolare doveva riaprire oggi: martedì 26 novembre

L'intervento manutentivo aveva registrato dei ritardi la scorsa settimana a causa del maltempo. I lavori però si erano conclusi in tempo venerdì. L'ok di Ansfisa però non è ancora arrivato. Potrebbe arrivare nel corso della mattinata odierna. L'Anm conta di riaprire la Funicolare attorno alle 9,00 di oggi. L'impianto di trasporto dell'Anm (Azienda Napoletana Mobilità), che collega il mercato della Pignasecca a San Martino, peraltro, attende di essere sottoposto ai lavori di manutenzione ventennale che potrebbero tenerlo chiuso per vari mesi.

Previsto lo stop per la manutenzione ventennale nel 2025

I termini per la revisione dell'impianto sono scaduti a giugno di quest'anno, ma dal Ministero dei Trasporti e dall'Ansfisa è arrivato l'ok allo slittamento al 2025. Il prossimo anno, quindi, se non ci saranno ulteriori proroghe (che possono arrivare fino ad un massimo di 5 anni), la Funicolare di Montesanto potrebbe chiudere per alcuni mesi. Il Municipio e l'Anm stanno lavorando già dal 2023 al reperimento delle risorse. Alcuni lavori, però, come la sostituzione della fune, erano urgenti e non si è potuto aspettare.