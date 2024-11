video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare Montesanto chiusa anche nel weekend, altri 3 giorni di stop: riaprirà martedì 26 Prorogato di 3 giorni lo stop della Funicolare di Montesanto: riaprirà martedì 26 novembre. La metro Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore dal 25 al 28 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

I lavori alla Funicolare di Montesanto / Foto Fanpage.it

Altri tre giorni di stop per la Funicolare di Montesanto, chiusa da mercoledì 20 novembre per i lavori di manutenzione. È stata sostituita, infatti, la fune sulla quale scorrono i vagoni dei treni, che si era usurata. Ma l'intervento manutentivo proseguirà anche nei prossimi giorni. L'impianto di trasporto dell'Anm (Azienda Napoletana Mobilità), che collega il mercato della Pignasecca a San Martino, secondo quanto annunciato dalla società partecipata, infatti, avrebbe dovuto riaprire i battenti domani, sabato 23 novembre. Invece, con un nuovo avviso è stata prorogata la riapertura a martedì 26 novembre. La Funicolare di Montesanto, utilizzata ogni giorno da migliaia di studenti e lavoratori pendolari, anche per la vicinanza, lungo il tragitto, di scuole e università, resterà chiusa per altri tre giorni.

Anm informa in una nota che: "Per un intervento di manutenzione straordinaria, la funicolare di Montesanto sarà chiusa al pubblico nelle giornate da mercoledì 20 a lunedì 25 novembre 2024. Riapre martedì 26 novembre". In questi tre giorni di lavori, a quanto apprende Fanpage.it, la fune è stata sostituita. Ma è possibile che debbano essere fatti ulteriori controlli e magari altri tipi di interventi minori nei prossimi giorni.

La Funicolare di Montesanto chiuderà nel 2025 per manutenzione ventennale

La Funicolare di Montesanto, peraltro, attende di essere sottoposta ai lavori di manutenzione ventennale che potrebbero tenerla chiusa per vari mesi. I termini per la revisione dell'impianto sono scaduti a giugno di quest'anno, ma dal Ministero dei Trasporti e dall'Ansfisa è arrivato l'ok allo slittamento al 2025. Il prossimo anno, quindi, se non ci saranno ulteriori proroghe (che possono arrivare fino ad un massimo di 5 anni), la Funicolare di Montesanto potrebbe chiudere per alcuni mesi. Il Municipio e l'Anm stanno lavorando già dal 2023 al reperimento delle risorse. Alcuni lavori, però, come la sostituzione della fune, erano urgenti e non si è potuto aspettare.

Metro Linea 1 chiude in anticipo 25-28 novembre

La prossima settimana la metropolitana Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore per 4 giorni consecutivi "per consentire attività di verifica in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre 2024, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità":

Ultime corse viaggiatori:

• da Piscinola ore 20:45

• da Garibaldi ore 21:16.