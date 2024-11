video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Montesanto chiude 3 giorni (20-22 novembre): si deve cambiare la fune Settimana nera per i trasporti pubblici locali: lunedì 18 sciopero Anm, metro Linea 1 chiusa in anticipo di 2 ore dal 18 al 21. Funicolare Montesanto chiusa totalmente dal 20 al 22 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La Funicolare di Montesanto chiuderà per tre giorni la prossima settimana, da mercoledì 20 a venerdì 22 novembre, per lavori di manutenzione straordinaria. Va sostituita la fune, a quanto apprende Fanpage.it. Uno stop, quindi, necessario, anche se prolungato e impattante sui viaggiatori, in particolar modo lavoratori pendolari e studenti che utilizzano l'impianto a fune di Anm che collega il mercato della Pignasecca con il Corso Vittorio Emanuele e San Martino. A dare l'annuncio dei lavori è stata l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, con un avviso pubblicato sul sito web ufficiale.

La settimana nera dei trasporti a Napoli: sciopero lunedì 18 e metro chiusa in anticipo

Ma non finisce qui, perché si preannuncia una settimana nera per i trasporti pubblici locali. Oltre allo stop di tre giorni consecutivi della Funicolare di Montesanto, infatti, lunedì 18 novembre è previsto lo sciopero di 4 ore di tutti i mezzi dell'Anm, metro linea 1 e 6, bus, funicolari. I lavoratori aderenti ai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA, USB, Or.S.A. TPL e FAISA CISAL incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, per protestare contro la mancata applicazione intese sottoscritte per le diverse aree aziendali. Saranno garantite, ad ogni modo, le fasce di garanzia.

Confermata, inoltre, l'ormai consueta chiusura anticipata di 2 ore della metropolitana Linea 1, per i primi quattro giorni della settimana. Il metrò terminerà le corse attorno alle ore 21-21,30, anziché alle 22,30-23,00, per consentire i lavori di sostituzione di alcuni vecchi binari, installati negli anni '90 e usurati.

Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre 2024, si procederà, quindi, alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori:

• da Piscinola ore 20:45

• da Garibaldi ore 21:16.

I lavori, in questo caso, come riportato da Fanpage.it, dureranno fino a giugno 2026.