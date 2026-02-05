Refezione scuole Napoli, avvisi di accertamento per pagare direttamente sul telefonino: stop evasione

Cambia tutto per i pagamenti della refezione scolastica a Napoli. Gli avvisi di accertamento esecutivo da oggi arriveranno direttamente sul telefonino, grazie al nuovo sistema SEND, il nuovo Servizio Notifiche Digitali del Comune di Napoli. Si parte con gli accertamenti dei crediti per la refezione scolastica. Ma il sistema, in teoria, potrebbe essere usato anche per altri tipi di notifiche.

Stop irreperibilità e raccomandate smarrite

Addio alle code e alle raccomandate smarrite, quindi. Con la piattaforma di PagoPA, Napoli digitalizza gli atti a valore legale: meno burocrazia, più velocità e risparmi per i cittadini. L’amministrazione comunale notificherà in questo modo gli avvisi di accertamento esecutivo (AAE) dei crediti vantati per la refezione scolastica. La nuova piattaforma è stata realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’amministrazione comunale notificherà in questo modo gli avvisi di accertamento esecutivo (AAE) dei crediti vantati dal Comune di Napoli in relazione alla refezione scolastica. L’obiettivo è duplice: sollevare l’Amministrazione dagli oneri gestionali della notificazione e offrire ai cittadini un sistema più rapido, economico e sicuro per gestire le comunicazioni ufficiali, garantendo al contempo un risparmio significativo per le casse pubbliche.

Come cambia la notifica per i cittadini

Il tradizionale processo cartaceo non scompare. Ma viene affiancato da un’infrastruttura digitale, SEND, appunto, che permette di ricevere, consultare e pagare eventuali importi dovuti direttamente online. Per usufruire del servizio in modalità nativa digitale, i cittadini hanno diverse opzioni:

Indice INAD : Avere un indirizzo PEC registrato nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

: Avere un indirizzo PEC registrato nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). App IO : Attivare il servizio sull’app dei servizi pubblici per ricevere un "avviso di cortesia" in tempo reale.

: Attivare il servizio sull’app dei servizi pubblici per ricevere un "avviso di cortesia" in tempo reale. Piattaforma dedicata: Accedere al portale notifichedigitali.pagopa.it tramite SPID o CIE, dove è possibile indicare anche un numero di cellulare o una mail ordinaria per le notifiche di cortesia.

Cosa succede a chi non ha un domicilio digitale? L’inclusione è garantita: per chi non dispone di strumenti digitali, SEND continuerà a inviare la tradizionale raccomandata cartacea. L’avviso di ricezione conterrà però un QR code che permetterà, a chi lo desidera, di recuperare l’atto in formato digitale in pochi secondi. Resta comunque attiva la possibilità di richiedere la copia cartacea presso i punti di ritiro convenzionati.

L’adozione di SEND non è solo una scelta di efficienza locale, ma risponde agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 1.4.5). La piattaforma solleva l’ente locale dalla gestione complessa della reperibilità del destinatario: è il sistema stesso a certificare il deposito dell’atto e a tentare la notifica digitale prima di procedere, eventualmente, con quella analogica.