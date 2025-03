video suggerito

Rapina in banca a Frattamaggiore, in due fanno irruzione armati di coltello Due uomini sono stati arrestati da Polizia di Stato e Carabinieri nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo: hanno tentato una rapina in banca a Frattamaggiore (Napoli).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Armati di coltello, hanno fatto irruzione nella filiale della banca e minacciato i dipendenti. La rapina, però, è sfumata: prima che potessero scappare, sono stati bloccati da carabinieri e polizia. Resoconto del raid avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo, nella Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La dinamica non è stata ancora diffusa ma, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i due sono stati arrestati e non risultano feriti.