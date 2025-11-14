Rapina con pistola e taser ad Arzano, presa anche la sigaretta elettronica. Arrestati tre minori

Immagine di repertorio

Lo hanno bloccato in tre, gli hanno puntato contro una pistola e un taser. E lui, alle strette, non ha potuto fare altro che consegnare tutto: hanno voluto non solo i gioielli, ma anche la sigaretta elettronica. Resoconto della rapina avvenuta ad Arzano, in provincia di Napoli, e che ha portato all'arresto di tre minorenni, due di 17 e uno di 16 anni, e alla denuncia per l'unico maggiorenne del gruppo, 18 anni; sono tutti del posto, dovranno rispondere di rapina aggravata. I fatti risalgono alla notte scorsa, i quattro sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri.

Le ricerche sono cominciate nella notte, quando la vittima, un 25enne di Casoria, si è presentato presso la stazione dei militari di Arzano per denunciare di essere stato rapinato mentre si trovava nella sua automobile lungo il corso Salvatore D'Amato: ha raccontato che tre ragazzi lo hanno minacciato con una pistola e un taser, gli hanno portato via i gioielli indossati e la sigaretta elettronica e poi sono scappati su un'automobile, guidata da un complice. Il ragazzo è stato in grado di fornire una descrizione del veicolo utilizzato, che poco dopo è stato individuato in piazza Marconi con a bordo quattro giovani. I carabinieri li hanno controllati e, addosso ad uno di loro, hanno trovato la sigaretta elettronica; successivamente i tre sono stati riconosciuti dalla vittima come autori della rapina.

I carabinieri hanno perquisito anche le abitazioni dei quattro indagati e hanno trovato, in casa di uno dei minorenni, una pistola a pallini priva del tappo rosso che è stata sequestrata. I tre sono stati trasferiti nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli; sono in corso indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento del gruppetto in altri episodi analoghi avvenuti in zona.