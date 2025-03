video suggerito

Rapina a Corso Umberto, prima gli rubano Rolex e soldi poi gli sfregiano la faccia col coltello Rapina a Napoli in Corso Umberto I. Un 40enne napoletano incensurato è stato derubato da due malviventi che poi lo hanno sfregiato prima di fuggire. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un napoletano di 40 anni incensurato è stato rapinato questa notte mentre passeggiava in Corso Umberto I a Napoli. Due malviventi lo hanno accostato in scooter minacciandolo con una pistola. I banditi si sono fatti consegnare un Rolex, il costoso orologio di lusso che aveva al polso, e i soldi in contanti che aveva addosso. Poi, prima di andare via, lo hanno pugnalato alla guancia destra. L'uomo ferito è stato medicato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Per la vittima 5 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli centro su quanto accaduto.

Napoli, 40enne rapinato e sfregiato in Corso Umberto

Ancora da chiarire tutti gli aspetti della rapina andata in scena nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo. I carabinieri sono intervenuti in ospedale, per la segnalazione di una persona ferita da arma bianca. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che poco prima un 40enne napoletano incensurato mentre stava passeggiando su corso Umberto I fosse stato avvicinato da due persone. I malviventi, in sella a uno scooter e armati di pistola, si sarebbero fatti consegnare dalla vittima un Rolex che aveva al polso e soldi in contanti.

I rapinatori, prima di allontanarsi, avrebbero colpito il 40enne con un fendente alla guancia destra. I carabinieri sono impegnati nel ricostruire l’intera vicenda. I militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare ed identificare i responsabili della rapina.