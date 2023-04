Raid di vandali alle giostrine dei bimbi di piazza Nazionale: devastate ancora una volta Divelte le transenne e le bacchette di ferro. Meloro (Comitato Poggioreale): “Il Comune intervenga per la messa in sicurezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzate ancora le giostrine per i bimbi a piazza Nazionale. L'area giochi dedicata ai più piccini era stata transennata tempo fa e interdetta al pubblico. Ma nelle scorse ore il campetto è stato di nuovo oggetto di un raid vandalico. Le recinzioni protettive sono state distrutte e gettate a terra da ignoti. Le bacchette di ferro divelte, assieme al nastro rosso delle transenne. "È una vergogna – commenta Carmine Meloro, dell'associazione comitato Poggioreale – purtroppo quelle giostrine di piazza Nazionale non trovano pace. Sono continuo oggetto di vandali. Adesso l'area è nuovamente insicura. I bambini che si recano a giocare nella piazza potrebbero farsi male. Chiediamo al Comune di Napoli di intervenire per la messa in sicurezza e il ripristino delle giostre".

Le scorribande dei vandali purtroppo sono frequenti in piazza Nazionale, dove si trova anche il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba rimasta ferita a 4 anni in un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Quel murale realizzato in segno di solidarietà per la ragazzina vittima innocente della criminalità organizzata, è stato vandalizzato più volte negli scorsi anni. Il Comune di Napoli è intervenuto più volte per restaurarlo. Purtroppo, però, ignoti lo hanno danneggiato nuovamente questa volta col fuoco.

Il murale, come detto, era già stato vandalizzato in passato. Lo scorso anno era stato restaurato e il 3 maggio 2022 era stato nuovamente inaugurato alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto Claudio Palomba, del questore Alessandro Giuliano, e degli studenti dell'Istituto comprensivo ‘Miraglia-Sogliano' e del liceo ‘Villari'. La piccola Noemi, che ha 7 anni, lo ha firmato nel corso della manifestazione ‘Ri-coloriamo la piazza… con Noemi'.