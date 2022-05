Ragazzino di 13 anni accoltellato alla schiena da coetaneo a scuola a Melito Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un oggetto tagliente da un coetaneo nella scuola media Marino Guardano di Melito (Napoli); indagini dei carabinieri.

Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un coltello, o comunque con un oggetto tagliente, in una scuola di Melito, in provincia di Napoli. È successo questa mattina, 17 maggio, l'aggressione sarebbe avvenuta in classe, davanti agli altri giovanissimi e in presenza della maestra. Sull'episodio indagano i carabinieri, intervenuti nella media "Marino Guardano" e successivamente all'ospedale Santobono di Napoli, dove il 13enne è stato trasportato.

Il 13enne è stato affidato ai sanitari ed è stato medicato con tre punti di sutura; i medici hanno deciso di non sciogliere ancora la prognosi per monitorare le sue condizioni di salute. La ferita sarebbe comunque lieve ed è quindi stato escluso il pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Melito. La dinamica è in fase di ricostruzione, i militari stanno ascoltando il personale scolastico per cercare di fare luce sulla vicenda; l'accoltellamento sarebbe avvenuto in seguito a una lite scoppiata tra due ragazzini per banali motivi. L'arma utilizzata non è stata ancora individuata e non è quindi chiaro se si sia trattato di un coltello, che a questo punto l'altro giovanissimi avrebbe portato con sé da casa, o se invece sia stato usato un altro oggetto appuntito.