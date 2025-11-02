Ragazzini fanno troppo rumore in pizzeria: cameriere tenta di aggredirli, poi si scaglia contro i carabinieri

Piazza del Gesù a Napoli

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri, sabato 1° novembre, in piazza del Gesù, nel cuore del centro storico di Napoli, dove il cameriere di una delle pizzerie che sorgono sul posto ha tentato prima di aggredire alcuni ragazzini che si trovavano le locale, poi i carabinieri intervenuti. Nell fattispecie, i militari dell'Arma del Nucleo Radiomobile di Napoli, unitamente ai carabinieri della compagnia speciale, sono intervenuti nella pizzeria di piazza del Gesù per la segnalazione di un gruppo di ragazzini che, all'interno dell'attività commerciale, stava arrecando troppo disturbo.

Il cameriere ha cercato di aggredire i carabinieri con una sedia

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno notato che il cameriere della pizzeria si stava scagliando contro i ragazzi, ma sono riusciti a fermarlo prima che potesse fargli del male. Allora, il dipendente dell'attività commerciale si è scagliato contro i carabinieri e ha cercato di colpirli con una sedia: i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarlo e, al termine dell'intervento, l'uomo è stato arrestato. Si tratta di Giampaolo Parmiggiano, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, che deve rispondere di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; il 35enne è stato portato in camera di consiglio, in attesa di giudizio.