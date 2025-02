Raffaele Petroccione trovato privo di vita: era scomparso dopo essersi allontanato dalla Rsa

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffaele Petroccione

Lo hanno trovato privo di vita Raffaele Petroccione, l'uomo di 81 anni scomparso mercoledì scorso dopo essersi allontanato dalla Rsa di Parolise, in provincia di Avellino. Dopo giorni di ricerche in cui si sperava che l'uomo, molto conosciuto a Fontanarosa dove aveva vissuto e lavorato come maestro falegname, potesse essere ritrovato. E invece nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, la notizia peggiore.

Il corpo è stato rinvenuto in una località di montagna di Salza Irpina dai militari del Nucleo Speleologico della Guardia di Finanza, impegnata insieme a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile locale, oltre a decine di volontari che da mercoledì scorso stavano cercando in tutta la zona. Del suo caso si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha visto, in onda su Rai Tre. Si era allontanato dalla Rsa in cui viveva, a Parolise, e da allora nessuno lo aveva più visto né sentito.