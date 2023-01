Quattro bombe al fosforo della II Guerra Mondiale trovate al porto di Ischia La scoperta è stata effettuata dai carabinieri nella serata di ieri; l’intera area è stata recintata in attesa della bonifica, che sarà effettuata nelle prossime ore.

A cura di Valerio Papadia

Quattro bombe al fosforo – della grandezza di circa 15 centimetri ciascuna – risalenti alla II Guerra Mondiale, sono state trovate sulla riva destra del Porto di Ischia: la scoperta è stata effettuata nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio, dai carabinieri della locale compagnia. L'intera area dove sono stati rinvenuti gli ordigni è stata recintata e si attende la bonifica, che sarà effettuata nelle prossime ore. Non è ancora noto se le quattro bombe saranno fatte brillare oppure no.

Due bombe da mortaio ritrovate sull'autostrada a Portici

Soltanto qualche mese fa, lo scorso novembre, due bombe da mortaio sono state ritrovate nei pressi della rampa autostradale a Portici, nella provincia di Napoli. Gli ordigni, probabilmente risalenti all'epoca del conflitto nella Ex Jugoslavia. erano contenuti in uno zaino, abbandonato al ciglio della strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area. Indagini in corso per individuare il proprietario dello zaino abbandonato sul ciglio della strada all'interno del quale sono stati rinvenuti gli ordigni.