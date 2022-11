Due bombe da mortaio abbandonate sulla rampa dell’autostrada a Portici Due ordigni da mortaio sono stati trovati in uno zaino a Portici (Napoli) nei pressi dell’autostrada; l’area è stata circoscritta per la rimozione in sicurezza.

A cura di Nico Falco

Due bombe da mortaio sono state trovate nei pressi della rampa autostradale a Portici, in provincia di Napoli, a seguito della segnalazione di uno zaino sospetto che era stato abbandonato sul ciglio della strada. Gli ordigni sono stati sequestrati e sono stati avviati gli accertamenti; per gli investigatori sarebbero stati prodotti nell'est Europa e, lanciati con un mortaio o con uno strumento opportunamente adattato, avrebbero una gittata di 500 metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal colonnello Francesco Zenti, e la Polizia di Stato; una volta controllato lo zaino, e scoperto il contenuto, è scattato il piano di emergenza per la messa in sicurezza dell'area e per la rimozione degli ordigni: la strada è stata immediatamente chiusa al traffico, impedendo l'accesso a pedoni e a veicoli, e sono stati avvertiti gli artificieri. Sui due proiettili sono in corso accertamenti; dotati di due cariche, una in cima per l'esplosione e una seconda sulla base per la propulsione, probabilmente fanno parte degli arsenali che, alla fine del conflitto nell'ex Jugoslavia, sono stati dismessi e sono finiti nelle disponibilità della malavita organizzata insieme a pistole e fucili.

Indagini sono in corso per risalire a chi ha abbandonato lo zaino sul ciglio della strada, forse per timore di un controllo mentre trasportava le bombe da un nascondiglio a un altro; in queste ore le forze dell'ordine stanno vagliando la possibilità che alcuni sistemi di videosorveglianza della zona possano fornire elementi utili, al setaccio le registrazioni delle ultime ore.