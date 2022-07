Quasi tutto il palazzo non pagava la bolletta della luce: scoperto allaccio abusivo al contatore Accade ad Arzano, dove quasi tutti gli abitanti di un condomino, in totale 8 persone – responsabili di altrettante famiglie – rubavano l’energia elettrica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

In un condominio di Arzano, cittadina nella provincia di Napoli, erano riusciti ad appianare divergenze e liti che spesso caratterizzano la vita comune nei palazzi, all'insegna dell'illegalità: quasi tutte le famiglie residenti, infatti, non pagavano la bolletta della luce grazie a un allaccio abusivo al contatore dell'energia elettrica. Ecco che allora otto persone, responsabili di altrettante famiglie residenti in un condominio in via Zanardelli, sono state denunciate dai carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Quando i militati dell'Arma della locale tenenza sono giunti sul posto hanno scoperto che, dal primo al quinto e ultimo piano dell'edificio, quasi tutte le famiglie residenti non pagavano l'energia elettrica, grazie a un allaccio abusivo che avevano praticato sulla rete pubblica, che consentiva così al contatore di non rilevare alcun consumo. I tecnici della società erogatrice del servizio sono al lavoro per quantificare il danno arrecato.

A Napoli sei famiglie denunciate per lo stesso reato

Un caso molto simile, soltanto nello scorso mese di giugno, è stato scoperto invece a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. I carabinieri, impegnati nei controlli insieme al personale di Enel, scoprirono che sei famiglie, in via Vera Lombardi, non pagavano la bolletta della luce grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica. Anche in questa occasione, i sei intestatari delle case in cui è stato scoperto l'abuso sono stati denunciati per furto alla competente Autorità Giudiziaria.