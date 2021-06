"Non è un paese per vecchi", recita il titolo del film premio Oscar dei fratelli Coen, tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy. Pensando a Napoli, e volendo parafrasare il titolo del film, si potrebbe dire che non è una città per giovani, soprattutto per bambini: Napoli e la sua provincia sono le meno vivibili d'Italia per le persone fino ai 10 anni, i bambini appunto. A stabilirlo è la classifica sulla qualità della vita nel 2021 stilata, come ogni anno, da Il Sole 24 Ore, che questa volta ha preso in esame anche le fasce d'età: per quanto riguarda quella da 0 a 10 anni, Napoli è 107esima, all'ultimo posto in Italia. Andando nel dettaglio e scoprendo anche le sottocategorie, Napoli si classifica all'ultimo posto, sempre per quanto riguarda i bambini, anche per spazio abitativo, vale a dire il rapporto tra la superficie media (in metri quadri) e gli abitanti medi del nucleo famigliare.

Napoli agli ultimi posti anche per i giovani

Non migliora la situazione per i giovani, ovvero la fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni: in questa classifica, Napoli e provincia di posizionano 103esime, su 107 province in totale. A penalizzare i giovani napoletani soprattutto lo scarso numero di laureati tra i 25 e i 29 anni (Napoli è 92esima), il saldo migratorio totale (differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza ogni mille abitanti, Napoli è 94esima) e il rapporto tra bar e discoteche ogni 10mila abitanti tra i 18 e i 35 anni (Napoli è 94esima).

Qualità della vita a Napoli per gli anziani

Per quanto riguarda l'ultima fascia generazionale presa in esame dalla classifica sulla qualità della vita del Sole, ovvero quella degli anziani (over 65), Napoli e provincia si classificano nella seconda metà della classifica, al 71esimo posto. Guardando le sottocategorie, Napoli si trova nelle ultime posizioni la speranza di vita a 65 anni (100esima), il numero di biblioteche ogni 10mila abitanti over 65 (94esima), numero di infermieri ogni 100mila abitanti (100esima) e mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (92esima).