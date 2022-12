Punta la pistola alla testa del medico del 118 a Napoli: “Se mia madre muore, ti sparo” L’ambulanza del 118 era arrivata a Calata Capodichino per soccorrere una donna anziana. Il medico è stato minacciato dal figlio della donna. Arrivano le forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ambulanza del 118 arriva per soccorrere una anziana donna colta da malore, il figlio, quando il personale entra in casa, punta la pistola alla testa del medico: "Se mia madre muore, ti sparo". A denunciare l'accaduto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero. L'episodio, secondo quanto riportato dall'associazione, sarebbe avvenuto ieri sera, attorno alle ore 21,00, in una abitazione di via Calata Capodichino a Napoli. Il personale sanitario ha allertato le forze dell'ordine. L'uomo, poi, è stato portato in caserma. Sul posto è intervenuta una seconda ambulanza che ha poi visitato la donna, che aveva solo una lieve tachicardia.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Pistola alla testa del medico 118"

Ecco cosa scrive l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook: