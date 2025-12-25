napoli
Pugnalato alla natica la vigilia di Natale: panico alla Stazione del Salernitano

Un uomo è stato accoltellato davanti alla Stazione dei treni di Pontecagnano: ricoverato a Salerno. Preso l’aggressore.
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
Pugnalato allo natica la vigilia di Natale davanti alla stazione ferroviaria di Pontecagnano, in provincia di Salerno. La vittima è un uomo, di origine tunisina, accoltellato da un altro uomo egiziano. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 24 dicembre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto o la causa scatenante dell'aggressione. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza dei volontari della Vopi (Volontari Pronto Intervento) dell'Asl di Salerno e i carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia, guidati dal Comandante Donato Recchia, che stanno indagando sull'accaduto.

Accoltellato alla Stazione di Pontecagnano e soccorso dalla Vopi

Il ferito, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato subito soccorso. Dopo essere stato stabilizzato dal personale medico-sanitario, è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Salerno, per eventuali ulteriori cure ed accertamenti. Le sue condizioni sono state monitorate con attenzione, ma fortunatamente non sembrano esserci pericoli imminenti per la sua vita.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno consentito di individuare subito il presunto aggressore. Si tratterebbe, come detto, di un cittadino di origine egiziana. L'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma, che lo hanno identificato e quindi denunciato a piede libero.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il fatto è avvenuto in un'area antistante la stazione di Pontecagnano, luogo spesso frequentato da pendolari e passanti. Il tunisino, mentre si trovava in quella zona, è stato improvvisamente colpito da un uomo con un coltello che lo ha ferito alla natica. Dopo il gesto violento, l'aggressore è fuggito, ma grazie all'attività investigativa dei carabinieri, è stato subito individuato.

Cronaca
Salerno
