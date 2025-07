Proteste e tensioni al concerto di Geolier per il parcheggio, Assoutenti: “Chiediamo il rimborso dei biglietti”

Auto e scooter in sosta sui marciapiedi fino a via Tacito e via Terracina. Capasso (Assoutenti): “Impossibile parcheggiare, molti costretti a tornare indietro. Ora il rimborso dei biglietti”

"La gestione dei parcheggi al concerto di Geolier è stata caotica. All'Ippodromo di Agnano si è scatenato il panico, con decine di persone che non riuscivano ad arrivare al concerto. Come Assoutenti abbiamo acquisito tantissimi reclami e lamentele da spettatori delusi che non sono riusciti ad assistere all'evento. C'è chi aveva prenotato il parcheggio nelle zone adiacenti al concerto, ma non è riuscito ad arrivare. Altri che sono stati costretti a tornare indietro. Avanzeremo una richiesta di rimborso del biglietto del parcheggio e di risarcimento danni per l'occasione perduta per un concerto che i fan aspettavano da tempo". A parlare è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania.

Le due serate dei concerti del 25 e 26 luglio del rapper di Secondigliano hanno registrato il tutto esaurito, con oltre 50mila spettatori per ogni serata. Il Comune, d'intesa con la Questura, ha chiuso tutta l'area adiacente l'Ippodromo fin dal mattino. Il piano traffico è scattato alle 9: 12 ore prima dello show previsto per le 21. L'area è stata pedonalizzata. Chiusa dalle 14 l'uscita Agnano della Tangenziale. Mentre un servizio di navette bus era stato previsto da viale Giochi del Mediterraneo. Per poter parcheggiare, molti hanno lasciato auto e motorini anche sui marciapiedi di via Tacito. Una situazione, che, oltre a provocare disagio per gli spettatori del concerto, ha intrappolato anche i residenti della zona di Fuorigrotta, da via Terracina a via Beccadelli.

I controlli della Polizia Locale

La Polizia Locale è stata on campo con 237 agenti e 11 ufficiali, per presidiare il dispositivo di traffico e sanzionare la sosta illegale. Ci sono stati sequestri, verbali e rimozioni per garantire sicurezza e legalità. Sono stati complessivamente effettuati 28 sequestri di circa 2.480 bibite contenute in vetro e lattine, vendute abusivamente su un totale di 23 banchetti non autorizzati. A ciò si aggiungono 5 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti, privi della prescritta autorizzazione regionale. Elevati inoltre 7 verbali per la violazione dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro durante manifestazioni pubbliche. In ambito viabilistico, gli agenti hanno proceduto a 84 prelievi di veicoli in sosta irregolare.