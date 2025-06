video suggerito

Prima la lite, poi le coltellate alla moglie: arrivano i carabinieri e salvano la donna Prima la lite, poi l'aggressione: paura per una donna a Volla, salvato solo dall'intervento dei carabinieri. Arrestato il compagno, è in carcere a Poggioreale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Prima la lite, poi le coltellate alla compagna: a salvare la donna, solo il tempestivo intervento dei carabinieri, che sono stati anche spintonati a loro volta nel tentativo dell'uomo di fuggire. La vicenda è accaduta a Volla, nell'hinterland di Napoli: dalle indagini è poi emerso che la donna venisse vessata da mesi. L'uomo, arrestato dai carabinieri, è ora nel carcere napoletano di Poggioreale.

Tutto è accaduto ieri sera, quando l'uomo, 59enne di origini ghanesi, ha avuto una lite con la compagna, una donna di origine moldave: lite sfociata in aggressione, con la donna colpita con una lama. Sul posto sono intanto arrivati i carabinieri della tenenza di Cercola, allertati da alcuni passanti: l'uomo alla vista dei carabinieri ha spintonato i militari dell'Arma, che dopo un lungo inseguimento a piedi lo hanno comunque raggiunto ed arrestato. La donna, ferita e con lividi e tagli su tutto il corpo, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Del Mare di Napoli: non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite. Ai carabinieri ha raccontato anche di violenze che andavano avanti da mesi, con costrizioni perfino a rapporti sessuali non voluti. Sequestrato un coltello da cucina ancora sporco di sangue, oltre ad un altro coltello ed una mannaia. L'uomo dopo le formalità di rito, è stato denunciato per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e presenza irregolare sul territorio nazionale.