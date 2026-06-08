Inseguito sullo scooter, poi preso a calci, pugni e coltellate: aggredito un 17enne a Ercolano

Il giovane sarebbe stato prima speronato, poi raggiunto e preso a calci, pugni e coltellate. Portato in ospedale al Maresca di Torre del Greco.

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Un inseguimento sullo scooter, poi calci, pugni e perfino coltellate: vittima un ragazzo di Ercolano, 17 anni ed incensurato, che è stato poi soccorso dai medici dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. La sua versione è al vaglio degli inquirenti: sulla vicenda indagano i carabinieri di Ercolano, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 7 giugno. La vittima sta bene: se la caverà con una quindicina di giorni di prognosi dopo le cure dei medici del pronto soccorso, che come da protocollo hanno prontamente avvisato i carabinieri della locale stazioni, giunti poco dopo per raccogliere informazioni sulla vicenda.

Secondo quanto ricostruito al momento, sembrerebbe che il giovane attorno alle 23.30 si trovasse in sella al proprio scooter su via Plinio, la strada che unisce perpendicolarmente il Corso Resina a via Marittima nei pressi del Lungomare, quando sarebbe stato avvicinato da due persone che, anche a loro a bordo di un mezzo a due ruote, avrebbero provato a speronarlo. Poco dopo, il giovane ha raggiunto i locali di una paninoteca vicina, dove sarebbe stato a sua volta raggiunto dai due inseguitori, che a quel punto avrebbero iniziato a colpirlo con calci, pugni e coltellate. Soccorso all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è giunto con ferite da arme da taglio, è stato dimesso con lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza di Ercolano, su segnalazione dei medici del pronto soccorso: si cerca di ricostruire la dinamica della vicenda e di identificare i responsabili.