L’uomo che ha fatto esplodere un grosso petardo davanti alle Poste di Napoli voleva “festeggiare un amico” Identificato l’uomo che ha piazzato una bomba davanti alle Poste a Napoli: è un 32enne, in casa ne aveva altre 40. Esclusa la pista anarchica.

Non c'entrano niente le azioni degli anarchici, non si trattava di un fatto collegabile al caso di Alfredo Cospito: l'uomo che ha piazzato un ordigno davanti all'ingresso delle Poste Centrali, in via Monteoliveto a Napoli, ha detto di averlo fatto per festeggiare l'imminente partenza di un amico per l'estero. L'uomo, un 32enne napoletano, è stato identificato e denunciato dai carabinieri; in casa sua i militari hanno trovato altre bombe e kit per costruirle.

L'episodio risale a venerdì scorso, l'ordigno era stato piazzato davanti agli ingressi secondari delle Poste, in via Monteoliveto. Un punto strategico: non solo nel centro cittadino, ma a pochi passi dalla caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, dalla caserma del Nucleo Economico della Guardia di Finanza e dalla Questura di via Medina. Inevitabile pensare alla pista anarchica e al caso di Alfredo Cospito, il detenuto in sciopero della fame per chiedere la revoca del 41bis.

Riscontri, però, non ce ne sono mai stati. E l'ipotesi è crollata definitivamente con le indagini dei carabinieri, che in poche ore hanno identificato e rintracciato il responsabile. L'uomo, raggiunto dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Centro in casa sua, ha provato a spiegarsi.

Non era un attentato, ha detto, non intendeva fare del male a nessuno, era un festeggiamento: un suo amico sta per trasferirsi all'estero e voleva "salutarlo" in questo modo. Versione ancora tutta da verificare, ma i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato micce, polvere nera e involucri e altri 40 piccoli ordigni; il materiale rinvenuto è finito sotto sequestro.