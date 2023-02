Anarchici in corteo a Roma, tensioni con la polizia: lancio di bottiglie e fumogeni, tre fermati Mille persone circa stanno manifestando a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di carcere duro, che da oltre 100 giorni sta facendo uno sciopero della fame.

A cura di Enrico Tata

"Al fianco di Alfredo, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo". "Lo Stato tortura. Con Alfredo contro il 41bis e l'ergastolo". Questo il testo dei due striscioni che apre il corteo degli anarchici, partito intorno alle 16 da piazza Vittorio Emanuele a Roma. L'arrivo è previsto intorno alle 16.30 in piazza San Giovanni. Presenti circa mille persone. Riuniti intorno alle 15 in piazza, i manifestanti si sono nascosti dietro a un muro di striscioni per non farsi riprendere dalle telecamere presenti in piazza. Con il megafono, più volte è stato chiesto ai giornalisti di mantenersi a distanza. "Lottare al fianco di Alfredo significa non volere un mondo che utilizza il carcere per importare sfruttamento e oppressione", ha detto al microfono una delle manifestanti.

I bar sono rimasti chiusi e sono stati rimossi i cassonetti Ama presenti lungo il percorso. Un gruppo di una decina di persone ha lanciato alcune bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine e i blindati messi a protezione di una concessionaria Fiat. Tensioni con la polizia su via Prenestina, dove è stata improvvisata una barricata con dei cassonetti lungo la strada. Durante i tafferugli tre persone sarebbero state fermate, mentre un altro manifestante è rimasto ferito.

Strade chiuse e bus deviati oggi a Roma

La questura ha anche disposto la rimozione delle automobili da piazza Vittorio Emanuele II, via dello Statuto, via Carlo Alberto, via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, via Conte Verde, via Foscolo, via Machiavelli, via Buonarroti e via Giacomo Leopardi, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni.

Leggi anche Scontri alla manifestazione a Roma per Alfredo Cospito: ferito un agente e fermato un manifestante

Dalle 13 sono scattate le deviazioni per le linee Atac 5, 14, 16, 50, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665, 792. Dalle 13 e fino a cessate esigenze, inoltre, saranno sospese le postazioni taxi in piazza Vittorio Emanuele II, piazza di Porta San Giovanni e in via Emanuele Filiberto.

Le ragioni della manifestazione

I manifestanti sono scesi in piazza a Roma per solidarietà al detenuto anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 108 giorni contro il 41bis, il cosiddetto carcere duro. Cospito si trova in carcere dal 2012. Era detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, e recentemente è stato trasferito nel carcere di Opera, vicino Milano. Il 41 bis era stato firmato per lui lo scorso 4 maggio. Oggi sono state organizzate manifestazioni anche a Napoli e Milano.