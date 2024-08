video suggerito

Allerta traffico a Roma e nel Lazio, tre giorni da 'bollino rosso' per il rientro dalle vacanze

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Sarà un fine settimana da ‘bollino rosso' sulle strade di tutta Italia e anche, di conseguenza, di Roma e del Lazio. L'allerta traffico sarà in vigore a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, e poi per il pomeriggio di domani, sabato 24 agosto, e per l'intera giornata di domenica 25 agosto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 24 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

In questi tre giorni centinaia di migliaia di romani rientreranno in città dopo la fine delle vacanze estive, ma le principali arterie del territorio regionale saranno trafficate anche dai viaggiatori che ritorneranno verso le grandi città del Centro Nord. Per quanto riguarda il Lazio, il flusso di traffico maggiore sarà da Sud, dalle località balneari del Meridione.

I tecnici di Anas prevedono in particolare traffico in aumento soprattutto in prossimità dei centri urbani in direzione nord Italia a partire dal tardo pomeriggio di domenica. Per agevolare il traffico automobilistico, spiega Anas, è stato potenziato "l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1278)".

Nel Lazio attenzione soprattutto al Grande Raccordo Anulare per i rientri a Roma, all'Autostrada A91 Roma-Fiumicino, alla strada statale 148 Pontina e alla statale 7 Appia. Le due strade assicurano i collegamenti con le località turistiche e balneari del basso Lazio e della Campania.

Sarà trafficata anche la statale 1 Aurelia, che interesserà il flusso dei viaggiatori di ritorno dalle località balneari dell'alto Lazio e della Toscana. Trafficata, ovviamente, anche l'Autostrada A1, l"Autostrada del Sole', che percorre l'Italia da Nord a Sud.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.