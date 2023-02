Napoli, bomba carta esplode davanti alle Poste in via Monteoliveto: boato e paura Una bomba carta è esplosa davanti alle Poste centrali di via Monteoliveto, nel centro di Napoli, poco dopo le 14 di oggi, 2 febbraio.

A cura di Nico Falco

Il punto in cui è stata piazzata la bomba carta – foto Fanpage.it

Una bomba carta è stata fatta esplodere pochi minuti fa, intorno alle 14:15, nel centro di Napoli, davanti all'ingresso posteriore dell'ufficio centrale delle Poste in via Monteoliveto. Sul posto i carabinieri; non risultano danni né feriti, sono in corso accertamenti. I militari stanno in questi minuti vagliando la possibilità che chi ha piazzato l'ordigno possa essere stato ripreso da videocamere di sorveglianza delle Poste, della strada o di altre attività commerciali della zona.

La struttura si trova a poche decine di metri dalla Questura di Napoli, in via Medina, e dalla sede del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, in via Sanfelice, e dalla caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Al momento non si esclude nessuna pista.