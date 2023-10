Prende in giro ragazzina, lei chiama il fidanzato che arriva e lo accoltella Aggressione di notte in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. La ragazzina ha chiamato il fidanzato a difenderla, lui è arrivato in minicar. Indagini dei carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un 18enne prende in giro una ragazzina, lei chiama il fidanzatino a difenderla che arriva in minicar e accoltella il ragazzo più volte alla gamba. L'aggressione è accaduta la scorsa notte, attorno alle ore 2,50, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La vittima è un ragazzo di 18 anni, ferito alla gamba da alcune coltellate. Per quanto avvenuto i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno identificato un 16enne di Pollena Trocchia. Il giovane avrebbe colpito alla gamba il 18enne in via Manzoni, sempre nel comune vesuviano, ed è stato per questo denunciato per lesioni personali. Per fortuna sembra che le ferite non siano state troppo gravi.

La ragazzina ha chiamato il fidanzato a difenderla

La vittima, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso in giro una ragazza e lei avrebbe chiamato il 16enne, suo fidanzato, per farsi difendere. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato colpito da uno sconosciuto arrivato a bordo di una minicar. La vittima ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato da medici dell’ambulanza del 118 arrivata sul posto.

Le indagini dei carabinieri di San Giorgio a Cremano

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, che si sono messi sulle tracce dell'aggressore. Una volta accertata la dinamica dei fatti, i militari dell'Arma hanno provveduto ad eseguire le indagini per identificare il responsabile dell'aggressione. Il 16enne di Pollena Trocchia è stato alla fine individuato. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali, come detto. Tutte le parti avranno modo di spiegare la propria posizione nel prosieguo della vicenda.