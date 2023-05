Posillipo, altri 12 alberi a rischio crollo: resta chiusa via Tito Lucrezio Caro La protezione civile ha riscontrato altri 12 alberi a rischio crollo dopo il pino caduto ieri mattina su un furgone parcheggiato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono altri 12 alberi a rischio crollo a Posillipo che vanno controllati. Resta chiusa alle auto ed anche ai pedoni via Tito Lucrezio Caro, dove ieri mattina, all'altezza del civico 6, un pino domestico è franato improvvisamente al suolo, abbattendosi su un furgone che era parcheggiato sulle strisce blu e schiacciandolo. Per fortuna, all'interno del veicolo non c'era nessuno e non ci sono stati feriti. Ieri pomeriggio, sul posto c'è stato il sopralluogo della Protezione Civile, su richiesta dei vigili del fuoco.

A Posillipo ci sono 12 alberi a rischio crollo

I tecnici del Comune hanno verificato che oltre al pino crollato, ci sono "una dozzina di alberi limitrofi dello stesso tipo e dimensioni con fusti più o meno inclinati da verificare in relazione al pericolo di crollo", trovando anche il "marciapiede fortemente dissestato in corrispondenza della aiuola dell'albero caduto". Per questi motivi, in attesa "delle necessarie verifiche agli alberi presenti nel tratto di strada interessato dal dissesto", ieri sul posto è intervenuto il personale del pronto intervento urbano della Napoli Servizi "per effettuare una delimitazione dell’area di marciapiede dissestata e la chiusura del tratto di strada soggetta al pericolo di caduta alberi tra i pali luce n° 239039 e n° 239043″.

Il pericolo della cocciniglia

Il Comune ieri ha spiegato che l'albero crollato era già sotto monitoraggio e sarebbe stato abbattuto domani, sabato 13 maggio. Mercoledì, infatti, a seguito di una segnalazione della Municipalità, era stato effettuato un sopralluogo del Servizio Verde della Città e l’albero presentava, come buona parte dei pini di Posillipo, un consistente attacco alla chioma da parte della cocciniglia Toumeyella parvicornis. Da una ulteriore analisi delle immagini dell'albero era risultata anche una sua lenta inclinazione. Per questo, ne era stato ordinato l'abbattimento.