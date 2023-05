Albero crolla su un furgone a Posillipo e lo trancia in due Un pino marittimo è crollato in via Tito Lucrezio Caro, a Posillipo, questa mattina, abbattendosi su un furgone parcheggiato in strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un albero è crollato questa mattina in via Tito Lucrezio Caro, a Posillipo. Il pino marittimo si è abbattuto su un furgone che era in sosta sulle strisce blu, schiacciandolo e tranciandolo quasi a metà. Per fortuna non risultano feriti, all'interno del veicolo non c'era nessuno. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione dei veicoli. Non si tratta di una delle strade interessate dal passaggio del Giro d'Italia, il cui percorso, oggi, si ferma invece sul Lungomare di via Caracciolo.

A Napoli in queste ore vige l'avviso di allerta meteo gialla per pioggia, diramato dalla Protezione Civile regionale e in vigore fino alle ore 16,00 di oggi. A causa del maltempo e del vento forte, negli scorsi giorni si era verificato il crollo di un lampione in via Cervantes, poco distante da piazza Municipio, dove si stava tenendo contemporaneamente il mercatino tradizionale dei prodotti agricoli.

La denuncia dei cittadini: "Troppa incuria"

Il crollo dell'albero a Posillipo, questa mattina, è stato segnalato anche dalla pagina Facebook Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro".

Una utente scrive: "Ennesimo episodio di crollo.. oggi in una giornata di sole. Avanti la discoteca, avanti i campi sportivi.. una zona frequentatissima da bimbi, mamme, residenti, persone.. ci stava per scappare il morto. Ancora. Quando verrà ripresa in mano la situazione di questa strada?! Quando verranno rifatti i marciapiedi, eliminati i cadaveri di ciò che resta degli alberi? E soprattutto, quando VERRÀ RESTITUITA QUESTA STRADA AI CITTADINI, che prima la percorrevano per passeggiare e correre all’aria aperta?!?".

Foto dal gruppo Cittadinanza attiva in difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Nappi (Lega): "Tragedia sfiorata"

Sulla vicenda interviene Severino Nappi, coordinatore cittadino di Napoli e capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania: