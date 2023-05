Proroga dell’allerta meteo per domani 11 maggio: il Giro d’Italia a Napoli sotto la pioggia Allerta meteo prorogata fino alle ore 16 di domani giovedì 11 maggio su tutta la Campania.

A cura di Redazione Meteo

È attualmente in vigore una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. In considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell'evoluzione dei modelli matematici, il Centro Funzionale della Regione Campania ha prorogato l'allerta fino alle 16 di giovedì 11 maggio. Dunque la tappa del giro d'Italia in programma a Napoli si prevede all'insegna del maltempo.

Fino alle 9 di domani l'allerta Gialla riguarda tutta la Campania. Da quell'ora fino alle 16 la criticità invece interesserà esclusivamente le zone 1 e 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Piacentini).