Vomero, chiuso il Parco Kobe di via dell’Erba: crollato il canestro di basket

Chiuso il parco Kobe di via dell’Erba al Vomero dopo il crollo di un canestro.

Il canestro crollato nel Parco Kobe al Vomero

Resta chiuso il Parco Kobe di via dell'Erba al Vomero, interdetto al pubblico da mercoledì scorso, 16 luglio, dopo il crollo di un canestro. La chiusura era stata richiesta dagli uffici tecnici della Municipalità a seguito della segnalazione. In pratica, uno dei canestri del campo di basket del Parco di via dell’Erba si è ribaltato al suolo per cause ignote. Il parco è stato quindi chiuso perché "allo stato attuale non è possibile garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti". I giardinetti resteranno inaccessibili fino a quando saranno effettuate le verifiche necessarie e saranno poi ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubblica fruizione. La vicenda è all'attenzione dei consiglieri della V Municipalità Francesco Flores e Antonio Culiers (Fi), che stanno monitorando l'accaduto.

A comunicare la chiusura del parco era stata la presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, con un post sui social. "Dal 15 luglio e fino a cessate esigenze il parco dell'erba resterà chiuso. Purtroppo ignoti hanno divelto la struttura portante del canestro e per motivi di sicurezza l'area è stata interdetta fino a cessate esigenze". Al momento, quindi, non si conosce con precisione la data di riapertura. Considerato che il danno è però contenuto, l'ipotesi è che possa non essere lunga, restituendo ai cittadini la fruibilità di un parco e di un luogo verde in un periodo particolarmente caldo e afoso come quello che sta attraversando in questi giorni la città di Napoli. Anche il Vomero, infatti, negli scorsi anni quartiere considerato fresco e ventilato anche d'estate, risente purtroppo della forte afa che attanaglia la città.